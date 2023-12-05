Виділено 31,7 млн грн на додаткові фортифікації у Запорізькій області

Ілюстративне фото - Регіональне управління Сил територіальної оборони “Захід”

Український уряд виділив понад 31,7 млн грн на будівництво фортифікаційних споруд у Запорізькій області, де тривають активні бойові дії. Про це повідомило Міністерство економіки.

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Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що кошти виділено для Запорізької обласної військової адміністрації.

Гроші будуть надані з резервного фонду держбюджету, повідомили у Мінекономіки.

"Виділення коштів дозволить завершити роботи зі зведення додаткових фортифікацій на одному з важливих напрямків <…> Нагадаю, на необхідності прискорити зведення фортифікацій нещодавно наголошував президент України Володимир Зеленський. Тож уряд, представники військового командування та місцевої влади працюють спільно на виконання цих завдань", – зазначила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

Минулого місяця Кабмін також спрямував із резервного фонду 12,5 млн грн для будівництва фортифікаційних споруд на східному та південному напрямках та понад 100 млн грн – на будівництво фортифікацій у Сумській області.

30 листопада Зеленський провів оперативну нараду з військовими у Запоріжжі, а також загальнодержавну нараду щодо зміцнення української фортифікації на всіх напрямках. Він наголосив на необхідності посилення захисних ліній.