Выделено 31,7 млн грн на дополнительные фортификации в Запорожской области
Украинское правительство выделило более 31,7 млн грн на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области, где продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщило Министерство экономики.
Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что средства выделены для Запорожской областной военной администрации.
Деньги будут предоставлены из резервного фонда госбюджета, сообщили в Минэкономики.
"Выделение средств позволит завершить работы по возведению дополнительных фортификаций на одном из важных направлений <…> Напомню, необходимость ускорить возведение фортификаций недавно подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому правительство, представители военного командования и местной власти работают совместно на выполнение этих задач", – отметила глава Минэкономики Юлия Свириденко.
В прошлом месяце Кабмин также направил из резервного фонда 12,5 млн грн для строительства фортификационных сооружений на восточном и южном направлениях и более 100 млн грн – на строительство фортификаций в Сумской области.
30 ноября Зеленский провел оперативное совещание с военными в Запорожье, а также общегосударственное совещание по укреплению украинской фортификации на всех направлениях. Он отметил необходимость усиления защитных линий.
- В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что на Запорожском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение в районах южнее Работино.
- В вечерней сводке военные отметили, что были атаки противника в районе западнее Вербового Запорожской области.