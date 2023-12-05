Выделено 31,7 млн грн на дополнительные фортификации в Запорожской области

На прошлой неделе Зеленский акцентировал на необходимости усиления защитных линий

Иллюстративное фото - Региональное управление Сил территориальной обороны "Захід"

Украинское правительство выделило более 31,7 млн грн на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области, где продолжаются активные боевые действия. Об этом сообщило Министерство экономики.

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Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что средства выделены для Запорожской областной военной администрации.

Деньги будут предоставлены из резервного фонда госбюджета, сообщили в Минэкономики.

"Выделение средств позволит завершить работы по возведению дополнительных фортификаций на одном из важных направлений <…> Напомню, необходимость ускорить возведение фортификаций недавно подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому правительство, представители военного командования и местной власти работают совместно на выполнение этих задач", – отметила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

В прошлом месяце Кабмин также направил из резервного фонда 12,5 млн грн для строительства фортификационных сооружений на восточном и южном направлениях и более 100 млн грн – на строительство фортификаций в Сумской области.

30 ноября Зеленский провел оперативное совещание с военными в Запорожье, а также общегосударственное совещание по укреплению украинской фортификации на всех направлениях. Он отметил необходимость усиления защитных линий.