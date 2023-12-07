Правительство выделило 788 млн грн на фортификации и разминирование

На средства планируют закупить автотехнику и спецтехнику

Украинский военный в окопе (Фото: соцсети)

Кабинет министров выделил более 788 млн грн на разминирование и фортификационные укрепления. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Только что на внеочередном заседании Правительства утвердили распоряжение о предоставлении средств Минобороны для укрепления обороноспособности в прифронтовых регионах", – пишет чиновник.

Шмыгаль объяснил, что на 759 млн грн закупят автотехнику, а на 29 млн грн приобретут спецтехнику.

По словам чиновника, это позволит сформировать дополнительные подразделения разминирования и "существенно ускорить" сроки очистки украинской земли от мин и снарядов оккупантов.

5 декабря украинское правительство выделило более 31,7 млн грн на строительство фортификационных сооружений в Запорожской области, где продолжаются активные боевые действия.

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