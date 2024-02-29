ВСУ о строительстве линий обороны: Нам нужно больше стройматериалов, бетона и спецтехники

Евлаш заявил, что на линии фронта невозможно использовать любую промышленную технику, так как ее сразу уничтожат

Фортификации (Фото: Генштаб ВСУ)

Украинским военным необходимо больше строительных материалов и специальной техники для более эффективного строительства линий обороны на фронте. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии LIGA.net.

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По его словам, речь идет о досках, бревнах для укрепления перекрытий и оборудования блиндажей, а также специальной бронированной технике, которая сможет быстро рыть окопы и рвы там, где это возможно.

"Потому что на первой линии уже невозможно использовать какую-либо промышленную технику, так как ее сразу поражают. Нам нужно много бетона, потому что те же ДОТЫ выливаются и собираются", — сказал Евлаш.

Он отметил, что необходимо привлечение всех украинцев к сопротивлению.

Ранее в Генеральном штабе показали фото процесса строительства фортификаций.

30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить большую сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

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