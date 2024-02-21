ВСУ показали фото строительства оборонных линий. Обещают "непробиваемые барьеры"
Строительство фортификаций (Фото: Генштаб ВСУ)

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины показали процесс строительства оборонительных сооружений на разных участках и заверили, что работы идут круглосуточно.

Военные заявляют, что инженерные войска работают семь дней в неделю. 

ВСУ показали фото строительства оборонных линий. Обещают "непробиваемые барьеры"

Отмечается, что все возможные ресурсы применяются на полную мощность. 

ВСУ показали фото строительства оборонных линий. Обещают "непробиваемые барьеры"

"Это означает максимальное использование технических знаний, материальных ресурсов и рабочей силы для эффективного укрепления оборонных позиций. Руками и металлом мы создаем непробиваемые барьеры, стоящие между нашими войсками и оккупантами", — заявили в ГШ.

ВСУ показали фото строительства оборонных линий. Обещают "непробиваемые барьеры"

В сообщении сказано, что возводятся углубленные окопы и минные поля. 

ВСУ показали фото строительства оборонных линий. Обещают "непробиваемые барьеры"

"Мы роем землю и заливаем бетон, чтобы обеспечить нашим воинам лучшую защиту", — подчеркнули ВСУ.

  • 30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить обширную сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.
  • 6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.
  • 7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

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