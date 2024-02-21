ВСУ показали фото строительства оборонных линий. Обещают "непробиваемые барьеры"

Строительство фортификаций (Фото: Генштаб ВСУ)

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины показали процесс строительства оборонительных сооружений на разных участках и заверили, что работы идут круглосуточно.

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Военные заявляют, что инженерные войска работают семь дней в неделю.

Отмечается, что все возможные ресурсы применяются на полную мощность.

"Это означает максимальное использование технических знаний, материальных ресурсов и рабочей силы для эффективного укрепления оборонных позиций. Руками и металлом мы создаем непробиваемые барьеры, стоящие между нашими войсками и оккупантами", — заявили в ГШ.

В сообщении сказано, что возводятся углубленные окопы и минные поля.

"Мы роем землю и заливаем бетон, чтобы обеспечить нашим воинам лучшую защиту", — подчеркнули ВСУ.

30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить обширную сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

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