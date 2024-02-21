ЗСУ показали фото будівництва оборонних ліній. Обіцяють "непробивні бар'єри"

Будівництво фортифікацій (Фото: Генштаб ЗСУ)

У Генеральному штабі Збройних Сил України показали процес будівництва оборонних споруд на різних ділянках та запевнили, що роботи тривають цілодобово.

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Військові заявляють, що інженерні війська працюють сім днів на тиждень.

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Зазначається, що всі можливі ресурси застосовуються на повну потужність.

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"Це означає максимальне використання технічних знань, матеріальних ресурсів та робочої сили для ефективного зміцнення оборонних позицій. Руками та металом ми створюємо непробивні бар'єри, що стоять між нашими військами та окупантами", – заявили в ГШ.

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У повідомленні йдеться, що зводяться поглиблені окопи та мінні поля.

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"Ми риємо землю і заливаємо бетон, щоб забезпечити нашим воїнам найкращий захист", – наголосили ЗСУ.

30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.

6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.

7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.

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