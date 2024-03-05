ВСУ о линии обороны под Авдеевкой: Все было построено еще в декабре, но люди хотят стену

Фортификации (Фото: Кабмин)

Под Авдеевкой еще с декабря 2023 года выстроены линии обороны, чтобы сдерживать наступление россиян. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Дмитрий Лыховий в эфире национального телемарафона.

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По его словам, не стоит поддаваться упрощениям, но люди хотят видеть "какую-то стену".

"На Донбассе оборона не такая, как у россиян на других направлениях. Все привязано к рельефу, особенностям местности, водным преградам. Я лично был на укреплениях, они построены, это не сплошная линия, как кто-то хочет видеть, но это разветвленная система еще с декабря 2023 года", — сказал Лыховий.

Он отметил, что речь идет о танковых капонирах, противотанковых рвах, бетонных бункерах, а также мобильных взводно-опорных пунктах с бронированными капсулами.

"Те, кто говорят, что у нас нет фортификаций, они в первую очередь унижают инженерные войска и наши механизированные бригады, которые постоянно выполняют эту работу для усиления обороны. Укреплений много не бывает, хотелось бы еще больше", — заявил военный.

30 ноября 2023 года президент Зеленский распорядился построить большую сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.

6 декабря министр обороны Умеров заявил, что ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян. Заверил, что у Украины есть план войны на 2024 год.

7 декабря Кабмин выделил 788 млн грн на фортификации и разминирование.

29 февраля 2024 года представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что в районе Часового Яра построено несколько линий обороны, которые позволят сдерживать россиян в течение длительного времени.

По словам Евлаша, украинским военным необходимо больше строительных материалов и специальной техники для более эффективного укрепления линий обороны на фронте.

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