ЗСУ: Росіяни зосереджують основні зусилля в районі Новомихайлівки, під Авдіївкою застрягли

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська зосереджують основні зусилля в районі села Новомихайлівка, оскільки на Авдіївському напрямку вони поки що "застрягли". Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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"Лінія фронту хоча й залишається динамічною у деяких місцях, але загалом у трьох селах – Бердичі, Орлівка, Тоненьке – противник тією чи іншою мірою застряг. Ми робимо висновок, що зараз росіяни зосереджують основні зусилля на Новопавлівському напрямку, зокрема в районі села Новомихайлівка", – розповів він.

За словами Лиховія, там противник "просто б'ється лобом у східну околицю", прагне просунутися вперед, докладає чимало зусиль і підтягує резерви.

Саме Новопавлівський напрямок для росіян, після Авдіївського, є пріоритетом на сьогодні, додав речник.

Вчора Сили оборони відбили 39 атак росіян у районі Новомихайлівки, що є найбільшою кількістю за останній час. Сьогодні ж ворог 13 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

Карта: DeepState

17 лютого 2024 року головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

27 лютого штурмові групи російських окупантів заблокували на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.

1 березня 47 ОМБр повідомила, що на Авдіївському напрямку її воїни зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

4 березня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку.

5 грудня спікер Таврійського напрямку заявив, що під Авдіївкою ще з грудня 2023 року побудовано лінії оборони, щоб стримувати наступ росіян.

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