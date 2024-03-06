Найбільші втрати у росіян під Орлівкою, ЗСУ показали укріплення навколо Авдіївки – фото
Продавити лінію оборони на Авдіївському напрямку російські окупанти не можуть, найбільше втрат зазнають в районі населеного пункту Орлівка, повідомив заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій на своїй Facebook-сторінці показав оборонні укріплення на чотирьох різних точках на Авдіївському напрямку.
"Поки що продавити лінію оборони на Авдіївському напрямку ворог не може. Але пробують наступати постійно і намагаються просунутися хоч трохи там, де це можливо", – написав Жорін.
За його словами, найбільше зараз окупанти "стираються" об населений пункт Орлівка. Там вони зазнають "просто величезних втрат, але все одно продовжують штурмувати вдень і вночі".
Лиховій своєю чергою заявив, що оборонні укріплення на Авдіївському напрямку значною мірою вже споруджені. Подекуди їх ще будують – трохи далі від лінії фронту.
Залежно від лінії, це роблять ОВА (обласні адміністрації), цивільні підрядники — будівельні компанії; ДССТ (Державна спеціальна служба транспорту); інженерні частини Сил підтримки ЗСУ, інженерні підрозділи механізованих і мотопіхотних бригад.
"Були і є певні організаційні складнощі. Брак людей, коштів, деяких матеріалів та озброєнь, близькість лінії фронту, інерція й зволікання, бюрократія, демократія, зрештою поля — вони ж чиїсь. Але є й результат. Його можна помацати, відчути, зрештою залізти в нього і сховатися від обстрілів. Інженери не дадуть збрехати, що активні роботи почалися в грудні, і вони велися ще до виходу наших військ з Авдіївки. Після — стали активнішими", – розповів Лиховій.
Раніше речник стверджував, що активні роботи з будівництва укріплень почалися в грудні 2023 року і велися ще до виходу українських військ з Авдіївки, а після виведення – стали активнішими.
- 30 листопада 2023 року президент Зеленський наказав побудувати велику мережу укріплень, щоб допомогти військам утримувати оборону.
- 6 грудня міністр оборони Умєров заявив, що ЗСУ підійшли до третьої лінії оборони росіян. Запевнив, що Україна має план війни на 2024 рік.
- 7 грудня Кабмін виділив 788 млн грн на фортифікації та розмінування.
- 29 лютого 2024 року експредставник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що в районі Часового Яру збудовано кілька ліній оборони, які дозволять стримувати росіян протягом тривалого часу.
- За словами Євлаша, українським військовим необхідно більше будівельних матеріалів та спеціальної техніки для ефективнішого укріплення ліній оборони на фронті.
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