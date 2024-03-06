Найбільші втрати у росіян під Орлівкою, ЗСУ показали укріплення навколо Авдіївки – фото

Фото: Дмитро Лиховій/Facebook

Продавити лінію оборони на Авдіївському напрямку російські окупанти не можуть, найбільше втрат зазнають в районі населеного пункту Орлівка, повідомив заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін. Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій на своїй Facebook-сторінці показав оборонні укріплення на чотирьох різних точках на Авдіївському напрямку.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Поки що продавити лінію оборони на Авдіївському напрямку ворог не може. Але пробують наступати постійно і намагаються просунутися хоч трохи там, де це можливо", – написав Жорін.

За його словами, найбільше зараз окупанти "стираються" об населений пункт Орлівка. Там вони зазнають "просто величезних втрат, але все одно продовжують штурмувати вдень і вночі".

Карта: DeepState

Лиховій своєю чергою заявив, що оборонні укріплення на Авдіївському напрямку значною мірою вже споруджені. Подекуди їх ще будують – трохи далі від лінії фронту.