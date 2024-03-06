Наибольшие потери у россиян возле Орловки, ВСУ показали укрепления вокруг Авдеевки – фото
Продавить линию обороны на Авдеевском направлении российские оккупанты не могут, больше потерь несут в районе населенного пункта Орловка, сообщил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий на своей Facebook-странице показал оборонительные укрепления на четырех разных точках на Авдеевском направлении.
"Пока продавить линию обороны на Авдеевском направлении враг не может. Но пробуют наступать постоянно и пытаются продвинуться хоть немного там, где это возможно", – написал Жорин.
По его словам, больше всего сейчас оккупанты "стираются" о населенный пункт Орловка. Там они терпят "просто огромные потери, но все равно продолжают штурмовать днем и ночью".
Лыховий в свою очередь заявил, что оборонные укрепления на Авдеевском направлении в значительной степени уже построены. Кое-где их еще строят – чуть дальше линии фронта.
В зависимости от линии это делают ОВА (областные администрации), гражданские подрядчики — строительные компании; ГССТ (Государственная специальная служба транспорта); инженерные части Сил поддержки ВСУ, инженерные подразделения механизированных и мотопехотных бригад.
"Были и есть определенные организационные сложности. Нехватка людей, средств, некоторых материалов и вооружений, близость линии фронта, инерция и промедление, бюрократия, демократия, в конце концов поля — они чьи-то. Но есть и результат. Его можно потрогать, почувствовать, в конце концов залезть в него и спрятаться от обстрелов. Инженеры не дадут соврать, что активные работы начались в декабре, и они велись еще до выхода наших войск из Авдеевки. После стали активнее", – рассказал Лыховий.
Ранее спикер утверждал, что активные работы по строительству укреплений начались в декабре 2023 года и велись еще до выхода украинских войск из Авдеевки, а после вывода – стали активнее.
- 30 ноября 2023 года президент Зеленский приказал построить большую сеть укреплений, чтобы помочь войскам удерживать оборону.
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- 29 февраля 2024 года экс-спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что в районе Часова Яра построено несколько линий обороны, которые позволят сдерживать россиян в течение длительного времени.
- По словам Евлаша, украинским военным необходимо больше строительных материалов и специальной техники для более эффективного укрепления линий обороны на фронте.
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