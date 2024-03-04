ЗСУ: На Авдіївському напрямку просування росіян припинено
Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.
За його словами, від початку доби й до 18:00 на Авдіївському напрямку було відбито 21 атаку окупантів у районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське.
"При цьому ми говоримо, що на цьому найгарячішому напрямку прямого російського удару обстановку вдається стабілізовувати, й просування ворога припинено", – зазначив Лиховій.
Військовий повідомив, що окупанти частково контролюють села Бердичі та Тоненьке, проте Сили оборони "виконують свою роботу", завдають окупантам "значних втрат", а просування РФ зупинено ще й на цьому рубежі.
- 17 лютого 2024 року головком ЗСУ оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 27 лютого штурмові групи російських окупантів було заблоковано на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.
- Станом на 1 березня, за даними ОСУВ "Таврія", під Авдіївкою ситуація залишається динамічною, росіяни мають локальні успіхи, але Силам оборони вдалося зменшити темп наступу ворога.
- На Авдіївському напрямку воїни 47 окремої механізованої бригади зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.
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