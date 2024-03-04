ЗСУ: На Авдіївському напрямку просування росіян припинено

Відбито 21 атаку загарбників, росіяни частково окупували Бердичі та Тоненьке, проте там теж зупинено їх просування

Фото: instagram.com/libkos

Сили оборони припинили просування російських загарбників на Авдіївському напрямку. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

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За його словами, від початку доби й до 18:00 на Авдіївському напрямку було відбито 21 атаку окупантів у районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське і Невельське.

"При цьому ми говоримо, що на цьому найгарячішому напрямку прямого російського удару обстановку вдається стабілізовувати, й просування ворога припинено", – зазначив Лиховій.

Військовий повідомив, що окупанти частково контролюють села Бердичі та Тоненьке, проте Сили оборони "виконують свою роботу", завдають окупантам "значних втрат", а просування РФ зупинено ще й на цьому рубежі.

Авдіївський напрямок (Карта: Deepstate)

17 лютого 2024 року головком ЗСУ оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

27 лютого штурмові групи російських окупантів було заблоковано на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку.

Станом на 1 березня, за даними ОСУВ "Таврія", під Авдіївкою ситуація залишається динамічною, росіяни мають локальні успіхи, але Силам оборони вдалося зменшити темп наступу ворога.

На Авдіївському напрямку воїни 47 окремої механізованої бригади зупинили ворожий наступ, ліквідувавши "елітну" групу окупантів та техніку росіян.

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