Сили оборони заблокували штурмові групи окупантів на околицях Орлівки поблизу Авдіївки – ЗСУ

Авдіївка (Фото: 3 ОШБр)

Штурмові групи російських окупантів були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка на Авдіївському напрямку. Про це LIGA.net повідомив відділ зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Станом на ранок 27 лютого стабілізовано лінію оборони в районах Тоненького, Орлівки й Бердичів.

Зокрема, штурмові групи росіян були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка. Бойові дії тут тривають в умовах щільного артилерійського вогню, мінометних обстрілів та ударів FPV-дронів з боку росіян, додали у пресслужбі.

Карта: Deepstate

"Також ворог учора ввечері вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Бердичі (силами до двох мотострілецьких взводів), але був відкинутий з околиць села ударами українських військ", – йдеться у повідомленні.

Крім того, за цей час було взято в полон 11 російських окупантів, майже всі – саме на Авдіївському напрямку.

Раніше заступник командира третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін повідомляв, що основний напрямок, де росіяни тиснуть зараз, – лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки.

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

Читайте також: Сили оборони відійшли від Степового та Сєверного поблизу Авдіївки