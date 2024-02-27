Сили оборони відійшли від Степового та Сєверного поблизу Авдіївки

Кілька днів тому українські підрозділи відійшли від Ласточкиного

Фото: Генштаб ЗСУ

Українські підрозділи відійшли від сіл Степове та Сєверне поблизу Авдіївки. Про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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За його словами, запеклі бої за Сєверне тривали протягом від учорашнього вечора та вночі проти 27 лютого.

Там, каже Лиховій, росіяни зазнали великих втрат.

До початку повномасштабної війни у цих двох захоплених селах загалом проживало до ста людей.

Карта: Deepstate

Раніше аналітична команда DeepState заявила про окупацію російськими військами Степового та Сєверного на Авдіївському напрямку.

26 лютого командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що українські військові організовують лінію оборони на захід від Авдіївки, щоб завдати росіянам максимальних втрат.

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

26 лютого Сили оборони відійшли від Ласточкиного.

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