Під Авдіївкою ЗСУ посилюють лінію оборони у західному напрямку — командувач сектора
Українські військові організовують лінію оборони на захід від Авдіївки, щоб завдати росіянам максимальних втрат. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.
За його словами, за добу в зоні його відповідальності було 45 авіаційних ударів, 72 штурми ворога, 897 артилерійських обстрілів та 83 удари дронами-камікадзе.
У районі Мар'їнки окупанти намагалися прорватися 40 разів, під Авдіївкою — 25 разів, на Запоріжжі — шість разів.
"На Авдіївському напрямку посилюємо лінію оборони, організовуємо оборону населених пунктів на захід від Авдіївки, щоб не допустити подальшого просування росіян і завдати йому найбільших втрат", – заявив Тарнавський.
За минулий день армія РФ втратила там убитими та пораненими 447 людей. Також вибито 62 одиниці техніки та 266 безпілотників.
"Для українських сил оборони пріоритетом у складних обставинах на полі бою є збереження життя наших військових", – наголосив воєначальник.
- 17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.
- 20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.
- Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагалася досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.
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