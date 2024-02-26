Под Авдеевкой ВСУ усиливают линию обороны в западном направлении — командующий сектором

Тарнавский заявил, что приоритетом для украинских военных является сохранение жизней бойцов

Александр Тарнавский (Фото: скриншот с видео)

Украинские военные организовывают линию обороны западнее Авдеевки, чтобы нанести россиянам максимальные потери. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский.

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По его словам, за сутки в зоне его ответственности было 45 авиационных ударов, 72 штурма врага, 897 артиллерийских обстрелов и 83 удара дронами-камикадзе.

В районе Марьинки оккупанты пытались прорваться 40 раз, под Авдеевкой — 25 раз, в Запорожской области — шесть раз.

"На Авдеевском направлении усиливаем линию обороны, организовываем оборону населенных пунктов западнее Авдеевки, чтобы не допустить дальнейшего продвижения россиян и нанести ему наибольшие потери", — заявил Тарнавский.

За прошлый день армия РФ потеряла там убитыми и ранеными 447 человек. Также выбито 62 единицы техники и 266 беспилотников.

"Для украинских сил обороны приоритетом в сложных обстоятельствах на поле боя является сохранение жизни наших военных", — подчеркнул военачальник.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пыталась добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

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