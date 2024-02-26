Силы обороны отошли от Ласточкиного вблизи Авдеевки – ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные отошли из поселка Ласточкино вблизи Авдеевки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

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По его словам, такой маневр был необходим, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении.

Карта: Deepstate

Вечером 24 февраля ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванных украинских военных, якобы воюющих на Авдеевском направлении, заявили об оккупации Ласточкино. С таким же заявлением выступил и аналитический канал DeepState.

Украинский Генштаб не возразил и не подтвердил, только написал, что продолжаются бои.

25 февраля Лиховий заявил LIGA.net, что Силы обороны отошли на западную окраину Ласточкино.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пытается добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

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