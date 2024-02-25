ЗСУ спростували чутки про окупацію росіянами Ласточкиного. Тривають бої на околиці

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони відійшли на західну околицю населеного пункту Ласточкине, що на Авдіївському напрямку. Селище не окуповане росіянами, як стверджувала їхня воєнна пропаганда, заявив LIGA.net речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

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За словами Лиховія, навколо Ласточкиного тривають запеклі бої, ворог постійно застосовує керовані авіабомби, артилерію, FPV-дрони по позиціях українських військових.

Вчора ввечері низка Telegram-каналів з посиланням на неназваних українських військових, що нібито воюють на Авдіївському напрямку, заявили про окупацію Ласточкиного. З такою ж заявою виступив і аналітичний канал DeepState.

Український Генштаб не заперечив та не підтвердив, лише написав, що тривають бої.

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагається досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

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