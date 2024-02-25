У районі Куп'янська Росія не наступала, під Мар'їнкою – жорсткі штурми: карта

Військові зазначили, що протягом доби на фронті відбулося 84 бойові зіткнення. Половина – в районі Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська не наступали в районі Куп'янська, поблизу Новомихайлівки під Мар'їнкою загарбники зосереджують сили. Про це повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Військові зазначили, що протягом доби на фронті відбулося 84 бойові зіткнення. В районі Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 13 атак росіян.

Карта: Deepstate

На Авдіївському напрямку українці відбили 14 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

Карта: Deepstate

На Мар'їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки, де окупанти 39 разів намагалися прорвати оборону українських військових. Також одна атака відбита в районі південніше Золотої Ниви.

Карта: Deepstate

В районі Роботиного на Запорізькому напрямку відбито п'ять атак загарбників. На лівобережжі Дніпра у Херсонській області противник два рази намагався штурмувати позиції українських військ.

Поблизу Куп'янська росіяни не наступали.

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Також Сили оборони знищили дві ракети Х-31 та чотири розвідувальні БпЛА.

Раніше у 47 бригаді показали відео застосування американських танків M1 Abrams поблизу Авдіївки. У 3 окремій штурмовій бригаді заявили, що в районі міста співвідношення втрат Сил оборони та російської армії становить один до десяти, а іноді й більше.

17 лютого головком ЗСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів з Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагається досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

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