3 ОШБр: Під Авдіївкою наступають не "чмобіки", офіцери РФ на високому рівні. Втрати — 1/10

Бородін заявив, що росіяни злагоджені та натреновані, а офіцери та планування у ворога на високому рівні

Боєць ЗСУ (Фото: 3 ОШБр/Facebook)

У районі Авдіївки співвідношення втрат Сил оборони та російської армії становить один до десяти, а іноді й більше. Про це повідомив представник 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, характер боїв сьогодні не можна порівнювати з обороною Авдіївки, але росіяни намагаються зрозуміти слабкі сторони української оборони, десантуються з техніки, намагаються підійти, проте не мають успіху.

"Постійно втрачають техніку та особовий склад, але не залишають спроб. Активність щоденна. Велике застосування артилерії та FPV-дронів. Авіація працює, але КАБів вже не так багато, зараз є можливості збивати ці літаки, тому вони більш точково працюють", – сказав Бородін.

Він зазначив, що ворог злагоджений та натренований.

"У них є сила, там не ув'язнені і не "чмобіки". Непогано екіпіровані, є вогнева підтримка. Не економлять техніку та піхоту. Офіцери та планування у РФ на досить високому рівні, ставлення до піхоти – це частина формули, але до інших родів воно інше", — заявив представник 3 ОШБр.

Військовий наголосив, що на одного вбитого окупанта припадає чотири-п'ять поранених.

Раніше у 47 бригаді показали відео застосування американських танків M1 Abrams поблизу Авдіївки.

17 лютого головком ВСУ Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових було ухвалено рішення про виведення підрозділів із Авдіївки.

20 лютого заступник командира 3 ОШБр Жорін заявив, що Росія має сили для подальшого наступу під Авдіївкою. Основний напрямок для росіян – Ласточкине.

Росія отримала посилення на Авдіївському напрямку і намагається досягти певних успіхів на полі бою до дат, пов'язаних із 23 та 24 лютого.

Читайте також: Зеленський: Авдіївка – єдине досягнення Росії за дев'ять місяців війни