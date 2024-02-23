3 ОШБр: Под Авдеевкой наступают не "чмобики", офицеры на высоком уровне. Потери — 1/10

Бородин заявил, что россияне слажены и натренированы, а офицеры и планирование у врага на высоком уровне

Боец ВСУ (Фото: 3 ОШБр/Facebook)

В районе Авдеевки соотношение потерь Сил обороны и российской армии составляет один к десяти, а иногда и больше. Об этом сообщил представитель 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире национального телемарафона.

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По его словам, характер боев сегодня нельзя сравнивать с обороной Авдеевки, но россияне пытаются понять слабые стороны украинской обороны, десантируются с техники, пробуют подойти, однако не имеют успеха.

"Постоянно теряют технику и личный состав, но не оставляют попыток. Активность ежедневная. Большое применение артиллерии и FPV-дронов. Авиация работает, но КАБов уже не так много, сейчас есть возможности сбивать эти самолеты, поэтому они более точечно работают", — сказал Бородин.

Он отметил, что враг слажен и натренирован.

"У них есть сила, там не заключенные и не "чмобики". Неплохо экипированы, есть огневая поддержка. Не экономят технику и пехоту. Офицеры и планирование у РФ на довольно высоком уровне, отношение к пехоте — это часть формулы, но к другим родам оно другое", — заявил представитель 3 ОШБр.

Военный подчеркнул, что на одного убитого оккупанта приходится четыре-пять раненых.

Ранее в 47 бригаде показали видео применения американских танков M1 Abrams вблизи Авдеевки.

17 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что в целях сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пытается добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

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