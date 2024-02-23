В районе Авдеевки уже более месяца воюют американские танки M1 Abrams. Машинами оснастили 47 отдельную механизированную бригаду, которая опубликовала видео боевой работы.

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На записи можно увидеть удары из танка по позициям российских оккупантов.

Отмечается, что Abrams показывают высокую живучесть в бою.

"Весь боекомплект расположен вне башни в специальной задней нише. При поражении – энергия взрыва идет вверх. А мощная многослойная броня делает Abrams одним из самых защищенных танков в мире", — заявили в 47 ОМБр.

Это первое официальное признание боевого применения Abrams в Украине.

Военные напомнили, что танки этой модели прошли боевое крещение во время войны в Персидском заливе, а также во время операции США по свержению режима диктатора Саддама Хусейна в Ираке в 2003 году. Также Abrams применялись американской морской пехотой в Афганистане.

7 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что в целях сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.

20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.

Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пытается добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.

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