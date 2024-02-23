Под Авдеевкой уже месяц воюют танки Abrams. 47 бригада показала видео боевой работы
В районе Авдеевки уже более месяца воюют американские танки M1 Abrams. Машинами оснастили 47 отдельную механизированную бригаду, которая опубликовала видео боевой работы.
На записи можно увидеть удары из танка по позициям российских оккупантов.
Отмечается, что Abrams показывают высокую живучесть в бою.
"Весь боекомплект расположен вне башни в специальной задней нише. При поражении – энергия взрыва идет вверх. А мощная многослойная броня делает Abrams одним из самых защищенных танков в мире", — заявили в 47 ОМБр.
Это первое официальное признание боевого применения Abrams в Украине.
Военные напомнили, что танки этой модели прошли боевое крещение во время войны в Персидском заливе, а также во время операции США по свержению режима диктатора Саддама Хусейна в Ираке в 2003 году. Также Abrams применялись американской морской пехотой в Афганистане.
- 7 февраля главком ВСУ Сырский объявил, что в целях сохранения жизни украинских военных было принято решение о выводе подразделений из Авдеевки.
- 20 февраля заместитель командира 3 ОШБр Жорин заявил, что у России есть силы для дальнейшего наступления под Авдеевкой. Основное направление для россиян – Ласточкино.
- Россия получила усиление на Авдеевском направлении и пытается добиться определенных успехов на поле боя до дат, связанных с 23 и 24 февраля.
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