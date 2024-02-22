Зеленський: Авдіївка – єдине досягнення Росії за дев'ять місяців війни

Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю Fox News, що захоплення Авдіївки – єдине досягнення Росії за дев'ять місяців великої війни. Водночас українські військові змогли досягти набагато більшого, попри те, що було складно.

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Глава держави нагадав, що ЗСУ протягом двох років російсько-української війни змогли:

→ звільнити з окупації частину Харківської області. Голова місцевої ОВА Олег Синєгубов 9 січня заявляв, що під окупацією ще перебувають 29 населених пунктів Харківщини;

→ розблокувати Чорне море, що дозволило повернути зернові коридори;

→ знищити багато кораблів російського флоту.

"Це ми зробили протягом двох років. Так, останній рік був для нас найскладнішим, але те, що було зроблено, я вважаю хорошою роботою", – сказав президент.

Він додав, що єдиним досягненням й завоюванням Росії за останні дев'ять місяців є захоплення Авдіївки. Водночас президент відмовився вважати відсутність прогресу з боку Росії ознакою "нової сторінки" у війні.

17 лютого Сирський оголосив, що українські війська відступили з Авдіївки, аби не допустити зайвих втрат.

Командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський заявив, що виведення підрозділів відбувалося з урахуванням різних сценаріїв, проте частина військових потрапила у полон РФ. У 3 ОШБр кажуть, що в них були лише поодинокі випадки потрапляння в полон – не на рівні підрозділів, взводів і відділень, як про це заявляють росіяни.

Представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що Україна втратила Авдіївку не через брак мужності українських військових, а через "бездіяльність Конгресу".

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