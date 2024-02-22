Зеленский: Авдеевка – единственное достижение России за девять месяцев войны

Владимир Зеленский (Скриншот)

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News, что захват Авдеевки – единственное достижение России за девять месяцев великой войны. В то же время, украинские военные смогли достичь гораздо большего, несмотря на то, что было сложно.

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Глава государства напомнил, что ВСУ в течение двух лет российско-украинской войны смогли:

→ уволить из оккупации часть Харьковской области. Глава местной ОВА Олег Синегубов 9 января заявлял, что под оккупацией еще находятся 29 населенных пунктов Харьковщины;

→ разблокировали Черное море, что позволило вернуть зерновые коридоры;

→ уничтожили многие корабли российского флота.

"Это мы сделали в течение двух лет. Да, последний год был для нас самым сложным, но то, что было сделано, я считаю хорошей работой", – сказал президент.

Он добавил, что единственным достижением и завоеванием России за последние девять месяцев является захват Авдеевки. В то же время, президент отказался считать отсутствие прогресса со стороны России признаком "новой страницы" в войне.

17 февраля Сырский объявил, что украинские войска отступили из Авдеевки, чтобы не допустить лишних потерь.

Командующий ОСУВ "Таврия" Тарнавский заявил, что вывод подразделений происходил с учетом различных сценариев, однако часть военных попала в плен РФ. В 3 ОШБр говорят, что у них были только единичные случаи попадания в плен – не на уровне подразделений, взводов и отделений, как об этом заявляют россияне.

Представитель Белого дома Джон Кирби считает, что Украина потеряла Авдеевку не из-за нехватки мужества украинских военных, а из-за "бездействия Конгресса".

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