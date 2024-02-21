До виборів Путіна окупанти хочуть вийти щонайменше на адмінмежі Луганської області – ГУР

Повторне захоплення територій на Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти хочуть використати для ІПСО, зазначив заступник голови воєнної розвідки

Вадим Скібіцький (Скриншот з відео)

До так званих виборів президента РФ окупанти хочуть як мінімум вийти на адміністративні межі Луганської області та мати "хоч якийсь успіх" на одному з трьох напрямків: Куп'янському, Лиманському та Авдіївському. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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"До виборів конкретно вони [росіяни] хочуть вийти як мінімум на адмінкордони Луганської області. Мати хоч якийсь успіх, щось на кшталт Авдіївки, можливо, ще десь на якомусь напрямку. Ключові моменти є: Куп'янськ, Лиман, Авдіївка. А чому Куп'янськ, Лиман? Щоб показати, що вдалось повернути ті території, які звільнила Україна після початку повномасштабної агресії. Бо це буде символічно", – зазначив він.

За його словами, захоплення цих територій є елементом, який дуже активно використовуватиметься окупантами в інформаційно-психологічних операціях, акціях та інформаційному просторі.

Так звані вибори очільника РФ пройдуть з 15 до 17 березня 2024 року.

Ще у травні 2022 року тодішній голова Луганської обладміністрації повідомив, що область окупована на 95%.

Наразі у Луганській області українські захисники контролюють селище Білогорівка та територію поряд з нею:

Карта: Deepstate

27 грудня 2023 року Центр нацспротиву повідомив, що на тимчасово окуповані території України прибули політтехнологи Кремля, одне з їх завдань – "намалювати" явку на незаконних виборах президента РФ.

16 лютого у Східному угрупуванні військ повідомили, що на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти і далі застосовують тактику "м'ясних штурмів", постійно поповнюючи свої резерви, а також поновили застосування артилерійських систем. Українські захисники перебувають у стратегічній обороні, потрібно більше снарядів, ситуація стабільно напружена, але контрольована.

19 лютого 2024 року у Східному угрупуванні військ повідомили, що у напрямку Куп'янська росіяни зосередили близько 42 000 людей, проте це не тільки ті частини, що наступають.

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