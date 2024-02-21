До выборов Путина. ГУР: Минимум – оккупанты хотят выйти на админчерту Луганской области
До так называемых выборов президента РФ оккупанты хотят как минимум выйти на административную черту Луганской области и иметь "хоть какой-то успех" на одном из трех направлений: Купянском, Лиманском и Авдеевском. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью Интерфакс-Украина.
"До выборов конкретно они [россияне] хотят выйти как минимум на админграницы Луганской области. Иметь хоть какой-то успех, что-то вроде Авдеевки, возможно, еще где-то на каком-то направлении. Ключевые моменты есть: Купянск, Лиман, Авдеевка. А почему Купянск, Лиман? Чтобы показать, что удалось вернуть те территории, которые освободила Украина после начала полномасштабной агрессии. Потому что это будет символично", – отметил он.
По его словам, захват этих территорий является элементом, который будет очень активно использоваться оккупантами в информационно-психологических операциях, акциях и информационном пространстве.
Так называемые выборы главы РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Еще в мае 2022 года тогдашний глава Луганской обладминистрации сообщил, что область оккупирована на 95%.
Украинские защитники контролируют поселок Белогоровка в Луганской области и территорию рядом с ней:
- 27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.
- 16 февраля в Восточной группировке войск сообщили, что на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты продолжают применять тактику "мясных штурмов", постоянно пополняя свои резервы, а также возобновили применение артиллерийских систем. Украинские защитники находятся в стратегической обороне, нужно больше снарядов, ситуация стабильно напряженная, но контролируемая.
- 19 февраля 2024 года в Восточной группировке войск сообщили, что в направлении Купянска россияне сосредоточили около 42 000 человек, однако это не только наступающие части.
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