До выборов Путина. ГУР: Минимум – оккупанты хотят выйти на админчерту Луганской области

Повторный захват территорий на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты хотят использовать для ИПСО, отметил замглавы военной разведки

Вадим Скибицкий (Скриншот по видео)

До так называемых выборов президента РФ оккупанты хотят как минимум выйти на административную черту Луганской области и иметь "хоть какой-то успех" на одном из трех направлений: Купянском, Лиманском и Авдеевском. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью Интерфакс-Украина.

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"До выборов конкретно они [россияне] хотят выйти как минимум на админграницы Луганской области. Иметь хоть какой-то успех, что-то вроде Авдеевки, возможно, еще где-то на каком-то направлении. Ключевые моменты есть: Купянск, Лиман, Авдеевка. А почему Купянск, Лиман? Чтобы показать, что удалось вернуть те территории, которые освободила Украина после начала полномасштабной агрессии. Потому что это будет символично", – отметил он.

По его словам, захват этих территорий является элементом, который будет очень активно использоваться оккупантами в информационно-психологических операциях, акциях и информационном пространстве.

Так называемые выборы главы РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Еще в мае 2022 года тогдашний глава Луганской обладминистрации сообщил, что область оккупирована на 95%.

Украинские защитники контролируют поселок Белогоровка в Луганской области и территорию рядом с ней:

Карта: Deepstate

27 декабря 2023 года Центр нацсопротивления сообщил, что на временно оккупированные территории Украины прибыли политтехнологи Кремля, одна из их задач – "нарисовать" явку на незаконных выборах президента РФ.

16 февраля в Восточной группировке войск сообщили, что на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты продолжают применять тактику "мясных штурмов", постоянно пополняя свои резервы, а также возобновили применение артиллерийских систем. Украинские защитники находятся в стратегической обороне, нужно больше снарядов, ситуация стабильно напряженная, но контролируемая.

19 февраля 2024 года в Восточной группировке войск сообщили, что в направлении Купянска россияне сосредоточили около 42 000 человек, однако это не только наступающие части.

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