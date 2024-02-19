Під Куп'янськом Росія зосередила близько 42 000 осіб, але на першій лінії третина — ЗСУ
У напрямку Куп'янська росіяни зосередили близько 42 000 людей. Про це повідомив представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.
За його словами, ще з осені 2023 року під Куп'янськом залишається багато ресурсів окупантів.
Він зазначив, що 42 000 в районі міста — це не тільки частини, що наступають.
"Це і підрозділи обслуговування, це рембати, це кухарі, логісти, інженери, тобто це велика кількість людей, які загалом присутні на цьому напрямі. Якщо грубо сказати, то приблизно третина – це бойовий чисельний склад, який бере участь у першій лінії оборони", – сказав Євлаш.
Військовий заявив, що противник тримає на цьому напрямку 500 танків, понад 650 броньованих машин, 430 артилерійських систем та понад 150 реактивних систем залпового вогню.
- Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що диктатор Володимир Путін хоче захопити Авдіївку та вийти до річки Оскол у Харківській області до "виборів" у Росії, які заплановані на березень 2024 року.
- Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявляв, що "особливо напружені бої йдуть на Куп'янському напрямі, де окупанти поставили за мету за всяку ціну захопити Куп'янськ і щодня штурмують позиції".
- Сирський говорив, що Україна зараз перейшла до ведення оборонної операції. Він оцінює ситуацію на передовий як складну, російська армія наступає "фактично по всій лінії фронту".
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