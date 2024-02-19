Під Куп'янськом Росія зосередила близько 42 000 осіб, але на першій лінії третина — ЗСУ

Євлаш заявив, що Росія вже давно зосередила велику кількість військ на Куп'янському напрямку

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

У напрямку Куп'янська росіяни зосередили близько 42 000 людей. Про це повідомив представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, ще з осені 2023 року під Куп'янськом залишається багато ресурсів окупантів.

Він зазначив, що 42 000 в районі міста — це не тільки частини, що наступають.

"Це і підрозділи обслуговування, це рембати, це кухарі, логісти, інженери, тобто це велика кількість людей, які загалом присутні на цьому напрямі. Якщо грубо сказати, то приблизно третина – це бойовий чисельний склад, який бере участь у першій лінії оборони", – сказав Євлаш.

Військовий заявив, що противник тримає на цьому напрямку 500 танків, понад 650 броньованих машин, 430 артилерійських систем та понад 150 реактивних систем залпового вогню.

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що диктатор Володимир Путін хоче захопити Авдіївку та вийти до річки Оскол у Харківській області до "виборів" у Росії, які заплановані на березень 2024 року.

Головнокомандувач ЗСУ Сирський заявляв, що "особливо напружені бої йдуть на Куп'янському напрямі, де окупанти поставили за мету за всяку ціну захопити Куп'янськ і щодня штурмують позиції".

Сирський говорив, що Україна зараз перейшла до ведення оборонної операції. Він оцінює ситуацію на передовий як складну, російська армія наступає "фактично по всій лінії фронту".

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