Под Купянском Россия сосредоточила около 42 000 человек, но на первой линии треть — ВСУ

Евлаш заявил, что Россия уже давно сосредоточила большое количество войск на Купянском направлении

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В направлении Купянска россияне сосредоточили около 42 000 человек. Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

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По его словам, еще с осени 2023 года под Купянском остается много ресурсов оккупантов.

Он отметил, что 42 000 в районе города — это не только наступающие части.

"Это и подразделения обслуживания, это рембаты, это повара, логисты, инженеры, то есть это большое количество людей, в целом присутствующих на этом направлении. Если грубо сказать, то примерно треть – это боевой численный состав, участвующий на первой линии обороны", — сказал Евлаш.

Военный заявил, что противник держит на этом направлении 500 танков, более 650 бронированных машин, 430 артиллерийских систем и более 150 реактивных систем залпового огня.

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что диктатор Владимир Путин хочет захватить Авдеевку и выйти к реке Оскол в Харьковской области к "выборам" в России, которые запланированы на март 2024 года.

Главнокомандующий ВСУ Сырский заявлял, что "особенно напряженные бои идут на Купянском направлении, где оккупанты поставили своей целью любой ценой захватить Купянск и ежедневно штурмуют позиции".

Сырский говорил, что Украина сейчас перешла к ведению оборонной операции. Он оценивает ситуацию на передовой как сложную, российская армия наступает "фактически по всей линии фронта".

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