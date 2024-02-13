Сырский: ВСУ перешли к оборонной операции, цель – истощить противника

По словам главнокомандующего ВСУ, особенно напряженные бои идут на Купянском направлении

Александр Сырский (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что Украина сейчас перешла к ведению оборонной операции. Он оценивает ситуацию на передовой как сложную, русская армия наступает "фактически по всей линии фронта". Об этом генерал-полковник сообщил в интервью ZDF накануне назначения главнокомандующим ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Главком отметил, что цель украинской операции – "истощить противника, нанести ему максимальные потери, используя наши укрепления, наши преимущества в техническом плане, в плане беспилотной авиации, РЭБ, удержание подготовленных рубежей обороны".

По словам Сырского, "особенно напряженные бои идут на Купянском направлении, где оккупанты поставить себе цель любой ценой захватить Купянск и ежедневно штурмуют позиции".

"Фактически противник начал это наступление 3 октября 2023 года. И уже четыре месяца ведет наступление высокой интенсивности. Их потери, особенно в погибших, по последним данным, в семь-восемь раз превышают наши", – добавил главнокомандующий ВСУ.

Карта: Deepstate

Читайте также: Купянщина хорошо знакома с Сырским, надеемся на положительные изменения – начальник РВА

Сырский приезжал на восточный отрезок фронта 26 января и 3 февраля. Он отмечал, что россияне ведут интенсивные штурмы и активно подтягивают резервы. Приоритеты украинских войск в этом направлении – эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита подразделений средствами РЭБ и сохранение жизни бойцов.

6 февраля руководитель пресс-службы ОСУВ "Хортица", комментируя публикацию издания Forbes о том, что Россия сосредоточила на Купянском направлении 500 танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и 40 000 оккупантов, заявил, что сейчас там не зафиксировано продвижений российских войск, а резервы, взимаемые оккупантами, идут на замену уже уничтоженных.

13 февраля Генштаб сообщил, что за сутки на фронте произошло 84 боевых столкновения. В направлении Купянска отбиты две атаки в районах Синьковки и Табаевки.

Читайте также: Роль дронов на поле боя растет каждый день, война переходит в новую стадию – Сырский