Роль дронів на полі бою зростає щодня, війна переходить у нову стадію — Сирський

Головнокомандувач заявив, що наразі для ЗСУ не новина використання наземних роботизованих платформ та модулів, які керуються дистанційно

Олександр Сирський (Фото: ОП)

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що роль дронів у війні збільшується щодня, оскільки зростає кількість їхнього використання з обох сторін. Внаслідок цього, війна переходить у нову стадію, повідомив він в інтерв'ю ZDF напередодні призначення на нову посаду.

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Він заявив, що зараз фактично в усіх ланках військового управління кожен командир бачить поле бою.

"Якщо раніше він міг побачити якусь обмежену частину з бліндажа чи спостережного пункту, то зараз він бачить і всю картину бойових дій, і набагато більше", — зазначив Сирський.

Він повідомив також, що "ця війна значно підвищує значення технологічного прогресу в ЗС і в самому процесі збройної боротьби".

Він також розповів, що наразі для ЗСУ не новина використання наземних роботизованих платформ та модулів, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя військових.

"Тобто війна переходить у нову стадію", — додав головнокомандувач.

8 лютого президент Володимир Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський, і повідомив про військових, яких розглядатимуть на керівні посади у війську. Сирський опублікував свої пріоритети на посаді.

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На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна збільшуватиме виробництво БпЛА: "Будуть отримувати наші бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо".

Дрони наразі активно застосовуються на полі бою як росіянами, так і Силами оборони. У ЗСУ кажуть, що між операторами триває "своя війна", яка суттєво позначається на загальному театрі бойових дій.

6 лютого президент доручив створити у структурі ЗСУ новий окремий рід військ – Сили безпілотних систем.

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