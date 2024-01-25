ЗСУ: Між операторами дронів і РЕБ йде своя війна, яка суттєво впливає на реальне поле бою

Фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Дрони наразі активно застосовуються на полі бою як росіянами, так і Силами оборони, і між операторами триває "своя війна", яка суттєво позначається на загальному театрі бойових дій. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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Він повідомив, що протягом минулої доби Сили оборони знищили або нейтралізували 242 російські безпілотники – здебільшого по них відпрацьовують воїни, які керують засобами радіоелектронної боротьби.

Українські безпілотники, за його словами, проявляють себе на фронті "досить успішно" – наприклад, протягом минулої доби окупанти втратили на Таврійському напрямку 343 осіб і 91 одиницю техніки. "Дуже велика частка" від цього – результат роботи операторів БпЛА.

"Вони беруть участь майже в усьому театрі бойових дій. Загалом, хочу сказати, що в електромагнітному середовищі йде своя війна між операторами дронів і операторами РЕБ, яка досить суттєво впливає на реальне поле бою", – сказав Штупун.

Він підтвердив, що це вже не Друга світова, і "малюнок війни" вже змінився та буде змінюватись і далі.

Відповідаючи на запитання, де в цих змінах Україна, Штупун сказав: "Не можу оцінювати весь світ, але якщо говорити про реальні бойові дії, то ми десь попереду".

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна буде збільшувати виробництво БпЛА: "Будуть отримувати наші бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо".

Очільник Мінцифри тоді заявив, що Україна спроможна виробити запланований 1 млн дронів протягом 2024 року, а може й більше, якщо йдеться саме про FPV.

20 січня 2024-го у ДШВ показали, як дрони добивають російських штурмовиків і техніку під час і після бою: дивіться відео.

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