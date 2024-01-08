Федоров про скепсис щодо планів на 1 млн дронів для ЗСУ: Думаю, FPV буде більше

Михайло Федоров (фото - Валентина Поліщук/LIGA.net)

Україна спроможна виробити запланований 1 млн дронів протягом 2024 року, а може й більше, якщо йдеться саме про FPV. Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Журналіст наголосив, що оголошений президентом Володимиром Зеленським план на виробництво Україною 1 млн дронів для ЗСУ протягом 2024 року викликав у декого скепсис, адже це означає, що щодня треба виготовляти по 2739 дронів.

Федоров у відповідь сказав, що цифра 1 млн є "достатньо реалістичною".

"Я думаю, що в цьому році буде більше дронів вироблено. Дуже багато залежить від характеристик – про які дрони йдеться. Тому що зараз, наприклад, потрібно щонайменше 20-30% робити FPV з тепловізорами, потрібно збільшувати рами, якщо ми говоримо тільки про FPV. FPV можна, дійсно, зробити й більше 1 млн", – сказав він.

Федоров наголосив, що спроможностей компаній, що вже діють на сьогодні, вистачає, щоб задовольнити таку цифру.

"Тобто сьогодні ринок розігнався набагато більше, ніж є грошей, щоб викуповувати всі БпЛА. І тому потрібно збільшувати фінансування, потрібно далі відкривати ринки, щоб ціни зменшувалися завдяки конкуренції", – сказав очільник Мінцифри.

Він наголосив, що у 2022 році було сім компаній, які могли продавати державі безпілотники, а зараз їх вже понад 70.

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна буде збільшувати виробництво БпЛА: "Будуть отримувати наші бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо".

6 січня Зеленський сказав, що Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ.

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