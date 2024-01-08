Федоров о скепсисе насчет планов на 1 млн дронов для ВСУ: Думаю, FPV будет больше

Глава Минцифры подчеркнул, что сейчас нужно делать не менее 20-30% FPV-дронов с тепловизорами

Михаил Федоров (фото - Валентина Полищук/LIGA.net)

Украина способна произвести запланированный 1 млн дронов в течение 2024 года, а может и больше, если речь идет именно о FPV. Об этом в эфире телемарафона рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Журналист подчеркнул, что объявленный президентом Владимиром Зеленским план на производство Украиной 1 млн дронов для ВСУ в 2024 году вызвал у некоторых скепсис, так как это означает, что ежедневно нужно производить по 2739 дронов.

Федоров в ответ сказал, что цифра 1 млн является "достаточно реалистичной".

"Я думаю, что в этом году будет больше дронов произведено. Очень многое зависит от характеристик – о каких дронах идет речь. Потому что сейчас, например, нужно по меньшей мере 20-30% делать FPV с тепловизорами, нужно увеличивать рамы, если мы говорим только о FPV. FPV можно, действительно, сделать и более 1 млн", – сказал он.

Федоров подчеркнул, что способностей уже действующих на сегодняшний день компаний достаточно, чтобы удовлетворить такую цифру.

"То есть сегодня рынок разогнался гораздо больше, чем есть денег, чтобы выкупать все БпЛА. И поэтому нужно увеличивать финансирование, нужно дальше открывать рынки, чтобы цены уменьшались благодаря конкуренции", – сказал глава Минцифры.

Он отметил, что в 2022 году было семь компаний, которые могли продавать государству беспилотники, а сейчас их уже более 70.

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БПЛА: "Будут получать наши бригады отечественные дроны. Насчет производства – миллион дронов в следующем году мы произведем".

6 января Зеленский сказал, что Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ.

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