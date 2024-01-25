Бутусов написав про загибель операторів БПЛА, яких кинули на штурм. Залужний відреагував
Військовий кореспондент Юрій Бутусов заявив, що двох операторів 74 окремого розвідувального батальйону відправили на штурм з автоматами і вони загинули в бою. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний відреагував і дав зрозуміти, що розбереться в ситуації.
На своїй сторінці у Facebook Бутусов написав, що ціллю атаки, в якій загинули оператори, було відбиття наглядового пункту батальйону, який довелося залишити, оскільки ця тимчасова позиція була знищена артилерією росіян.
"Атака не відповідала обстановці на тій ділянці фронту, де сили противника переважають. Але командування 74 розвідбату цього не врахувало, і замкомбата з позивним "Первак" відправив дроноводів в атаку з автоматами. Внаслідок заборони бійцям супроводжувати атаку дронами штурмова група атакувала без підтримки, зазнала важких втрат, і завдання не було виконане. Загинули люди, які знищили багатьох ворогів та врятували багато життів на цій війні", – заявив журналіст.
Він висловив думку, що командири, які не хочуть воювати дронами, не повинні керувати бойовими підрозділами.
Бутусов закликав командування ЗСУ звернути увагу на це питання та видати наказ про заборону на штурми без підтримки дронів та застосування операторів для будь-яких інших завдань.
Автор відмітив особисту сторінку Залужного та попросив звернути увагу на проблему.
Воєначальник прийшов у коментарі та дав зрозуміти, що розбереться у ситуації.
- Через дефіцит необхідного озброєння ЗСУ були змушені вибивати артилерію ворога ракетами HIMARS, розповів він.
- У той же час РФ збільшила щільність вогню гаубицями Д-1 і Д-20 і посилено виробляє високоточні снаряди "Краснополь".
- За його оцінкою, РФ не варто недооцінювати, значний час вона матиме перевагу в озброєннях.
Читайте також: Залужний: Потрібен прорив у технологіях війни. Інакше рано чи пізно у нас не вистачить людей