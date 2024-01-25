Бутусов написав про загибель операторів БПЛА, яких кинули на штурм. Залужний відреагував

Залужний дав зрозуміти, що розбереться в ситуації після інформації про нібито загибель операторів дронів 74 батальйону

Валерій Залужний (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Військовий кореспондент Юрій Бутусов заявив, що двох операторів 74 окремого розвідувального батальйону відправили на штурм з автоматами і вони загинули в бою. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний відреагував і дав зрозуміти, що розбереться в ситуації.

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На своїй сторінці у Facebook Бутусов написав, що ціллю атаки, в якій загинули оператори, було відбиття наглядового пункту батальйону, який довелося залишити, оскільки ця тимчасова позиція була знищена артилерією росіян.

Пост Бутусова про 74 батальйони

"Атака не відповідала обстановці на тій ділянці фронту, де сили противника переважають. Але командування 74 розвідбату цього не врахувало, і замкомбата з позивним "Первак" відправив дроноводів в атаку з автоматами. Внаслідок заборони бійцям супроводжувати атаку дронами штурмова група атакувала без підтримки, зазнала важких втрат, і завдання не було виконане. Загинули люди, які знищили багатьох ворогів та врятували багато життів на цій війні", – заявив журналіст.

Він висловив думку, що командири, які не хочуть воювати дронами, не повинні керувати бойовими підрозділами.

Бутусов закликав командування ЗСУ звернути увагу на це питання та видати наказ про заборону на штурми без підтримки дронів та застосування операторів для будь-яких інших завдань.

Автор відмітив особисту сторінку Залужного та попросив звернути увагу на проблему.

Воєначальник прийшов у коментарі та дав зрозуміти, що розбереться у ситуації.

Коментар Залужного під постом Бутусова

В листопаді 2023 року Залужний написав есе для журналу The Economist, в якому заявив, що глибокого та гарного прориву позицій Росії, швидше за все, не буде. Як і під час Першої світової війни, сторони досягли межі технологій, що ставить їх у глухий кут, – війна переходить у позиційну фазу. Для України це пастка. Щоб вийти з неї, Україні потрібний технологічний прорив. Докладніше читайте за посиланням

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