Бутусов написал о гибели операторов БПЛА, которых бросили на штурм. Залужный отреагировал
Военный корреспондент Юрий Бутусов заявил, что двух операторов 74 отдельного разведывательного батальона отправили на штурм с автоматами и они погибли в бою. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный отреагировал и дал понять, что разберется в ситуации.
На своей странице в Facebook Бутусов написал, что целью атаки, в которой погибли операторы, было отбить наблюдательный пункт батальона, который пришлось оставить, так как эта временная позиция была уничтожена артиллерией россиян.
"Атака абсолютно не соответствовала обстановке на том участке фронта, где силы противника преобладают. Но командование 74 разведбата этого не учло, и замкомбата с позывным "Первак" отправил дроноводов в атаку с автоматами. В результате запрета бойцам сопровождать атаку дронами штурмовая группа атаковала без поддержки, понесла тяжелые потери, и задача не была выполнена. Погибли люди, которые уничтожили многих врагов и спасли многие жизни на этой войне", — заявил журналист.
Он высказал мнение, что командиры, которые не хотят воевать дронами, не должны управлять боевыми подразделениями.
Бутусов призвал командование ВСУ обратить внимание на этот вопрос и издать приказ о запрете на штурмы без поддержки дронов и применении операторов для любых других задач.
Автор отметил личную страницу Залужного и попросил обратить внимание на проблему.
Военачальник пришел в комментарии и дал понять, что разберется в ситуации.
- Из-за дефицита необходимого вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал он.
- В то же время РФ увеличила плотность огня гаубицами Д-1 и Д-20 и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь".
- По его оценке, РФ не стоит недооценивать, значительное время у нее будет преимущество в вооружениях.
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