Бутусов написал о гибели операторов БПЛА, которых бросили на штурм. Залужный отреагировал

Залужный дал понять, что разберется в ситуации после информации о якобы гибели операторов дронов 74 батальона

Валерий Залужный (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Военный корреспондент Юрий Бутусов заявил, что двух операторов 74 отдельного разведывательного батальона отправили на штурм с автоматами и они погибли в бою. Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный отреагировал и дал понять, что разберется в ситуации.

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На своей странице в Facebook Бутусов написал, что целью атаки, в которой погибли операторы, было отбить наблюдательный пункт батальона, который пришлось оставить, так как эта временная позиция была уничтожена артиллерией россиян.

Пост Бутусова о 74 батальоне

"Атака абсолютно не соответствовала обстановке на том участке фронта, где силы противника преобладают. Но командование 74 разведбата этого не учло, и замкомбата с позывным "Первак" отправил дроноводов в атаку с автоматами. В результате запрета бойцам сопровождать атаку дронами штурмовая группа атаковала без поддержки, понесла тяжелые потери, и задача не была выполнена. Погибли люди, которые уничтожили многих врагов и спасли многие жизни на этой войне", — заявил журналист.

Он высказал мнение, что командиры, которые не хотят воевать дронами, не должны управлять боевыми подразделениями.

Бутусов призвал командование ВСУ обратить внимание на этот вопрос и издать приказ о запрете на штурмы без поддержки дронов и применении операторов для любых других задач.

Автор отметил личную страницу Залужного и попросил обратить внимание на проблему.

Военачальник пришел в комментарии и дал понять, что разберется в ситуации.

Комментарий Залужного под постом Бутусова

В ноябре 2023 года Залужный написал эссе для журнала The Economist, в котором заявил, что глубокого и хорошего прорыва позиций России, скорей всего, не будет. Как и во время Первой мировой войны, стороны достигли предела технологий, что ставит их в тупик, – война переходит в позиционную фазу. Для Украины это – ловушка. Чтобы выйти из нее, Украине нужен технологический прорыв. Подробнее читайте по ссылке

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