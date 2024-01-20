Оператори БпЛА 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищують живу силу та техніку противника – як безпосередньо під час спроб окупантів штурмувати, так і після боєзіткнень. Десантники, що виконують бойові завдання на Мар’їнському напрямку, опублікували відповідне відео.

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Військові зазначили, що активну участь у знищенні ворога беруть оператори безпілотників, які здійснюють влучні скиди на живу силу та бронетехніку росіян.

"Це відбувається як безпосередньої під час штурмових дій, до яких вдається ворог, так вже після їх закінчення, коли дрони десантників 79-ки добивають пошкоджену техніку ворога та вцілілих штурмовиків", – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили близько 375 270 росіян.

20 січня речник ЗСУ Штупун повідомив, що штурми росіян сконцентровані на Авдіївці та Новомихайлівці під Мар'їнкою. РФ переважно кидає піхоту майже без підтримки бронетехніки.

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