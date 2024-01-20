Операторы БпЛА 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожают живую силу и технику противника – как непосредственно во время попыток оккупантов штурмовать, так и после боестолкновений. Десантники, выполняющие боевые задачи на Марьинском направлении, опубликовали соответствующее видео.

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Военные отметили, что активное участие в уничтожении врага принимают операторы беспилотников, которые совершают меткие сбросы в живую силу и бронетехнику россиян.

"Это происходит как непосредственно во время штурмовых действий, к которым прибегает враг, так уже после их окончания, когда дроны десантников 79-ки добивают поврежденную технику врага и уцелевших штурмовиков", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили около 375 270 россиян.

20 января спикер ВСУ Штупун сообщил, что штурмы россиян сконцентрированы на Авдеевке и Новомихайловке под Марьинкой. РФ в основном бросает пехоту почти без поддержки бронетехники.

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