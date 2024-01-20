На російсько-українському кордоні бійці Головного управління розвідки Міноборони вразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор". Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР.

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Розвідники заявляють, що у прикордонній смузі воїни 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили ворожий комплекс протиповітряної оборони.

Оператори ГУР підняли в небо безпілотник Warmate 3.0 та вирушили за наданими координатами.

На підльоті росіяни спробували збити дрони ракетою з "Тора", але схибили, і БпЛА продовжив рух.

Внаслідок удару дорогий ЗРК був повністю виведений з ладу.

Бійці ССО ліквідували групу російських окупантів під Авдіївкою, ворог намагався провести розвідку українських позицій.

Оператори ССО навели вогонь на ворожі цілі – і бійці Сил оборони вразили з ракетної системи M142 HIMARS російську систему залпового вогню "Торнадо-Г" та самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С".

Бійці ССО навели HIMARS на дві російські самохідні артилерійські установки "Нона-С" у Запорізькому напрямку.

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