ЗРК "Тор" хотів ударити по українському безпілотнику. Промазав і був уражений — відео удару
На російсько-українському кордоні бійці Головного управління розвідки Міноборони вразили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор". Відповідне відео опублікувала пресслужба ГУР.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Розвідники заявляють, що у прикордонній смузі воїни 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили ворожий комплекс протиповітряної оборони.
Оператори ГУР підняли в небо безпілотник Warmate 3.0 та вирушили за наданими координатами.
На підльоті росіяни спробували збити дрони ракетою з "Тора", але схибили, і БпЛА продовжив рух.
Внаслідок удару дорогий ЗРК був повністю виведений з ладу.
- Бійці ССО ліквідували групу російських окупантів під Авдіївкою, ворог намагався провести розвідку українських позицій.
- Оператори ССО навели вогонь на ворожі цілі – і бійці Сил оборони вразили з ракетної системи M142 HIMARS російську систему залпового вогню "Торнадо-Г" та самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С".
- Бійці ССО навели HIMARS на дві російські самохідні артилерійські установки "Нона-С" у Запорізькому напрямку.
Дивіться також: Бійці ССО з міномета знищили групу окупантів, які йшли штурмувати під Авдіївкою – відео