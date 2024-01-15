Бійці Сил спецоперацій ліквідували групу російських окупантів під Авдіївкою. В описі під відповідним відео військові зазначили, що ворог намагався провести розвідку українських позицій.

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Оператори 8-го окремого полку ССО заявили, що загарбники атакують один і той самий маршрут щоночі.

Саме там українські військові й виявили групу окупантів.

"Під час нічного спостереження в зоні відповідальності за допомогою розвідувального дрона з тепловізійним приладом нами було виявлено ворожу групу з п'яти осіб, що намагалася проводити розвідку", – написали бійці.

Після виявлення ворога оператори ССО відкрили по ньому вогонь з міномета.

Унаслідок вогневого ураження трьох окупантів "задвохсотили", ще двоє дістали поранення.

Авдіївка. Обстановка постійно змінюється, можна зробити крок назад – генерал ЗСУ.

Спікер ЗСУ Штупун заявив, що реальної загрози оточення Авдіївки поки що немає, командування підтягує резерви.

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Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що зафіксовано випадки, коли росіяни розстрілюють своїх поранених під Авдіївкою.

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