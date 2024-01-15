Генштаб: Росія наступає на семи напрямках, головні удари біля Авдіївки та Мар'їнки — карта
Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Червоного, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Військові заявляють, що на фронті за добу сталося 94 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито три атаки в районах Синьківки та Петропавлівки.
Поблизу Кремінної українські воїни відбили 14 штурмів біля Макіївки, Білогорівки та Верхньокам'янського.
Під Бахмутом ЗСУ відбили п'ять атак у районах Кліщіївки та Андріївки.
Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, відбито 25 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського.
Також провалилися 16 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.
У Запорізькій області Сили оборони відбили 10 атак у районах Червоного, Вербового та Роботиного.
На Херсонщині українські підрозділи продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра, відбито сім атак у Кринках.
Авіація ЗСУ вдарила по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Протиповітряна оборона збила одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Ракетники вразили три райони зосередження армії РФ, засіб протиповітряної оборони та два склади боєприпасів.
- Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківщину 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може.
- Спікер Сухопутних військ у коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".
- 9 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров відвідали позиції Сил оборони у районі Куп'янська Харківської області.
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