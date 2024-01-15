Генштаб: Росія наступає на семи напрямках, головні удари біля Авдіївки та Мар'їнки — карта

Найбільша кількість бойових зіткнень із росіянами зафіксована в районах Авдіївки та Мар'їнки

Українська БМП (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Червоного, Вербового, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що на фронті за добу сталося 94 бойові зіткнення. У напрямку Куп'янська відбито три атаки в районах Синьківки та Петропавлівки.

Поблизу Кремінної українські воїни відбили 14 штурмів біля Макіївки, Білогорівки та Верхньокам'янського.

Під Бахмутом ЗСУ відбили п'ять атак у районах Кліщіївки та Андріївки.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, відбито 25 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Первомайського та Невельського.

Також провалилися 16 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

У Запорізькій області Сили оборони відбили 10 атак у районах Червоного, Вербового та Роботиного.

На Херсонщині українські підрозділи продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра, відбито сім атак у Кринках.

Авіація ЗСУ вдарила по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Протиповітряна оборона збила одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Ракетники вразили три райони зосередження армії РФ, засіб протиповітряної оборони та два склади боєприпасів.

Британська газета The Telegraph написала, що російські війська нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківщину 15 січня. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив у коментарі LIGA.net , що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може.

, що агресор може активізуватися під Куп'янськом, але підтвердити, що це відбудеться за 10 днів, розвідка не може. Спікер Сухопутних військ у коментарі LIGA.net назвав матеріал The Telegraph "маячнею".

назвав матеріал The Telegraph "маячнею". 9 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров відвідали позиції Сил оборони у районі Куп'янська Харківської області.

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