The Telegraph пише, що Росія нібито "планує наступ" під Харковом 15 січня. ЗСУ: Нічого нового

За словами Володимира Фітьо, журналісти не надали нової інформації та "все перекрутили"

Фото: Генштаб ЗСУ

Британське видання The Telegraph з посиланням на неназвані українські "підрозділи військової розвідки" написало, що російська армія нібито планує новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область після масованих обстрілів Харкова та області. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в коментарі LIGA.net назвав це "маячнею".

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Якісь нібито місцеві підрозділи військової розвідки, з представниками яких поговорили журналісти, вважають, що російські війська можуть планувати подальше нарощування повітряних атак цими вихідними, щоб збігтися з Різдвом у Росії, яке відзначається 7 січня.

Наземний наступ може відбутися незабаром після цього, а 15 січня "обговорюється як можлива дата початку", додало джерело.

За словами Фітьо, журналісти "все перекрутили" і в решті матеріалу немає "нічого нового".

Він заявив, що The Telegraph посилається на "якісь незрозумілі підрозділи військової розвідки" і матеріал "не вартий уваги".

LIGA.net також звернулася за коментарем до представників українських спецслужб та чекає на відповідь.

3 січня 2024 року командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

4 січня Генштаб ЗСУ поінформував, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринок.

Фітьо повідомив, що Часів Яр є наступною ціллю загарбників, а їх завдання-мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні межі Донецької області.

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