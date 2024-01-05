The Telegraph пишет о якобы "новом наступлении" РФ под Харьковом. ВСУ: Ничего нового
Британское издание The Telegraph со ссылкой на неназванные украинские "подразделения военной разведки" написало, что российская армия якобы планирует новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область после массированных обстрелов Харькова и области. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в комментарии LIGA.net назвал это "бредом".
Некие якобы местные подразделения военной разведки, с представителями которых поговорили журналисты, считают, что российские войска могут планировать дальнейшее наращивание воздушных атак в эти выходные, чтобы совпасть с Рождеством в России, которое отмечается 7 января.
Наземное наступление может произойти вскоре после этого, а 15 января "обсуждается как возможная дата начала", добавил источник.
По словам Фитьо, журналисты "все перекрутили" и в остальном материале нет "ничего нового".
Он заявил, что The Telegraph ссылается на "какие-то непонятные подразделения военной разведки" и материал "не стоит внимания".
LIGA.net также обратилась за комментарием к представителям украинских спецслужб и ждет ответа.
- 3 января 2024 года командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.
- 4 января Генштаб ВСУ проинформировал, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работина и Крынок.
- Фитьо сообщил, что Часов Яр является следующей целью захватчиков, а их задача-минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.
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