ЗСУ: Росія намагалася наступати на Синьківку, б'є ФАБ-500 у Серебрянському лісництві

Су-35 (Ілюстративне фото: Вікіпедія)

На Куп'янсько-Лиманському напрямку за добу Сили оборони відбили три атаки російських загарбників. Окупанти намагалися наступати в районі Синьківки, завдають авіаударів переважно у Серебрянському лісництві. Про це у коментарі LIGA.net повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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"Росіяни намагались наступати у районі Синьківки, або у зв’язку із погіршенням погодних умов, або це спроба перегрупування", – сказав військовий.

За його словами, кількість авіаційних ударів загарбників дещо зменшилася – 14 за останню добу.

Переважно такі удари завдають у Серебрянському лісництві – там окупанти скидали авіабомби ФАБ-500 з винищувачів Су-34 та Су-35, пояснив Фітьо.

"Противник випустив 30 дронів-камікадзе по наших захисниках та здійснив 613 артилерійських обстрілів. Це свідчить про те, що мінімальна кількість атак наразі зменшилась, але збільшилася кількість артилерійських обстрілів", – зауважив речник.

За добу українські захисники ліквідували та поранили 171 загарбника та знищили чотири одиниці військової техніки – танк, дві бойові машини піхоти БМП-2 та два бронетранспортери МТЛБ, підсумував військовий.

3 січня командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

4 січня Генштаб ЗСУ поінформував, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринок.

Фітьо повідомив, що Часів Яр є наступною метою загарбників, а їх задача мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні межі Донецької області.

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