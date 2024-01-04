ВСУ: Россия пыталась наступать на Синьковку, бьет ФАБ-500 в Серебрянском лесничестве
На Купянско-Лиманском направлении за сутки Силы обороны отразили три атаки российских захватчиков. Оккупанты пытались наступать в районе Синьковки, наносят авиаудары преимущественно в Серебрянском лесничестве. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
"Россияне пытались наступать в районе Синьковки или в связи с ухудшением погодных условий, или это попытка перегруппировки", – сказал военный.
По его словам, количество авиационных ударов захватчиков несколько уменьшилось – 14 за последние сутки.
Преимущественно такие удары наносятся в Серебрянском лесничестве – там оккупанты сбрасывали авиабомбы ФАБ-500 с истребителей Су-34 и Су-35, пояснил Фитьо.
"Противник выпустил 30 дронов-камикадзе по нашим защитникам и совершил 613 артиллерийских обстрелов. Это свидетельствует о том, что минимальное количество атак уменьшилось, но увеличилось количество артиллерийских обстрелов", – отметил спикер.
За сутки украинские защитники ликвидировали и ранили 171 захватчика и уничтожили четыре единицы военной техники – танк, две боевые машины пехоты БМП-2 и два бронетранспортера МТЛБ, подытожил военный.
- 3 января командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.
- 4 января Генштаб ВСУ проинформировал, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок.
- Фитьо сообщил, что Часов Яр является следующей целью захватчиков, а их задача минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.
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