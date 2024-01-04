Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Кринків, десятки штурмів біля Авдіївки та Мар'їнки — карта

Найбільшу кількість бойових зіткнень було зафіксовано в районах Авдіївки та Мар'їнки

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 58 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито три атаки в районах Синьківки та Петропавлівки.

Під Бахмутом українські воїни відбили чотири атаки поблизу Богданівки та Андріївки.

На Авдіївському напрямку тривають запеклі штурми росіян, які хочуть оточити український укріпрайон, ЗСУ відбили 32 атаки в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Біля Мар'їнки відбито 14 атак у районах Новомихайлівки та Георгіївки.

У Запорізькій області провалилася атака загарбників у районі Роботиного.

На Херсонщині українські підрозділи розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра, дев'ять спроб ворога вибити Сили оборони з позицій не мали успіху.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу. Ракетники вразили район зосередження піхоти, три засоби протиповітряної оборони, три одиниці артилерії, станцію радіоелектронної боротьби та два пункти управління.

Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.

На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні — це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.

Росія стала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.

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