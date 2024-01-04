Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Кринків, десятки штурмів біля Авдіївки та Мар'їнки — карта
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 58 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська відбито три атаки в районах Синьківки та Петропавлівки.

Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Кринків, десятки штурмів біля Авдіївки та Мар'їнки — карта

Під Бахмутом українські воїни відбили чотири атаки поблизу Богданівки та Андріївки.

Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Кринків, десятки штурмів біля Авдіївки та Мар'їнки — карта

На Авдіївському напрямку тривають запеклі штурми росіян, які хочуть оточити український укріпрайон, ЗСУ відбили 32 атаки в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Біля Мар'їнки відбито 14 атак у районах Новомихайлівки та Георгіївки.

Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Кринків, десятки штурмів біля Авдіївки та Мар'їнки — карта

У Запорізькій області провалилася атака загарбників у районі Роботиного.

Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Кринків, десятки штурмів біля Авдіївки та Мар'їнки — карта

На Херсонщині українські підрозділи розширюють плацдарм на лівому березі Дніпра, дев'ять спроб ворога вибити Сили оборони з позицій не мали успіху.

Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Кринків, десятки штурмів біля Авдіївки та Мар'їнки — карта

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу. Ракетники вразили район зосередження піхоти, три засоби протиповітряної оборони, три одиниці артилерії, станцію радіоелектронної боротьби та два пункти управління.

  • Наразі окупанти продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська та Бахмута і ведуть перегрупування під Кремінною, повідомив генерал Сирський.
  • На Запорізькому напрямку є просування Сил оборони в районі Вербового, але на тактичному рівні — це не "великий прорив", розповів речник ЗСУ Штупун.
  • Росія стала менше штурмувати піхотою, але дуже активно б'є авіацією та артилерією.

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