Генштаб: РФ наступает от Купянска до Крынок, десятки штурмов у Авдеевки и Марьинки — карта

Наибольшее количество боевых столкновений было зафиксировано в районах Авдеевки и Марьинки

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито три атаки в районах Синьковки и Петропавловки.

Под Бахмутом украинские воины отбили четыре атаки вблизи Богдановки и Андреевки.

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные штурмы россиян, которые хотят окружить украинский укрепрайон, ВСУ отбили 32 атаки в районах Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского.

Около Марьинки отбито 14 атак в районах Новомихайловки и Георгиевки.

В Запорожской области провалилась атака захватчиков в районе Работино.

В Херсонской области украинские подразделения расширяют плацдарм на левом берегу Днепра, девять попыток врага выбить Силы обороны с позиций не увенчались успехом.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава. Ракетчики поразили район сосредоточения пехоты, три средства противовоздушной обороны, три единицы артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два пункта управления.

Сейчас оккупанты продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута и ведут перегруппировку под Кременной, сообщил генерал Сырский.

На Запорожском направлении есть продвижение Сил обороны в районе Вербового, но на тактическом уровне это не "большой прорыв", рассказал спикер ВСУ Штупун.

ВСУ: Россия стала меньше штурмовать пехотой, но очень активно бьет авиацией и артиллерией.

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