Вербове. Великого прориву немає, це деяке покращення тактичного положення – ЗСУ

У зведенні 3 січня Генштаб повідомив, що в районі Вербового ЗСУ просунулися вперед, змусивши ворога залишити свої позиції

Ілюстративне фото - Генштаб

Просування українських сил в районі Вербового Запорізької області, про яке повідомляв Генштаб у ранковому зведенні 3 січня, не є якимось "великим проривом" і відбулось скоріше на тактичному рівні. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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Відповідаючи на запитання, чи істотним є це просування, Штупун сказав: "Скажімо так, це деяке покращення нашого тактичного положення. Тобто якогось великого прориву немає".

За його словами, в районі Роботиного і довкола нього триває робота підрозділів Сил оборони, але водночас і противник намагається там відбити раніше втрачені позиції і не дати ЗСУ просуватися вперед.

"Весь час [ворог] намагається десь атакувати на різних напрямках", – сказав Штупун.

Він додав, що для відбиття всіх втрачених позицій на Запорізькому напрямку в окупантів наразі сил немає.

Карта DeepState

Наприкінці вересня ЗСУ закріплювалися на відповідних рубежах під Вербовим.

У ранковому зведенні 3 січня Генштаб повідомив, що в районі Вербового українські підрозділи просунулися вперед, змусивши ворога залишити свої позиції.

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