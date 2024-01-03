Бійці Сил спеціальних операцій за допомогою ракетної системи M142 HIMARS вдарили по місцю, де розташовувались екіпажі безпілотників ZALA на Запорізькому напрямку. Відео успішної роботи військові опублікували у соцмережах.

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Українські бійці заявили, що за деякий час до удару російський екіпаж ZALA намагався провести розвідку, проте йому завадили.

Артилеристи навели та скорегували по ворожій цілі реактивний снаряд HIMARS, внаслідок чого у загарбників поменшало дронів. Крім екіпажу БпАК було знищено й військову машину окупантів.

ДОВІДКА ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробленні безпілотних літальних апаратів, входить до концерну "Калашников". ZALA 421-16E – розвідувальний безпілотник російського виробництва, використовується окупантами для розвідки та коригування вогню артилерії. ZALA Aero Group – російська компанія, що спеціалізується на розробленні безпілотних літальних апаратів, входить до концерну "Калашников". ZALA 421-16E – розвідувальний безпілотник російського виробництва, використовується окупантами для розвідки та коригування вогню артилерії.

8 серпня 2023 року з'явилось відео, як бійці 110 ОМБр разом із контррозвідкою СБУ знищили російську групу операторів FPV-дронів на Авдіївському напрямку.

7 вересня українська аеророзвідка показала знищення автомобіля російських окупантів із причепом, який, імовірно, використовували оператори безпілотників ZALA – відео удару HIMARS.

12 вересня артилерія Сил оборони одним ударом знищила пункт базування російських операторів безпілотників "Ланцет".

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