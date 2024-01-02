Найновіший комплекс окупантів "Яструб-АВ" не пережив дуель з HIMARS – відео
Ракетна артилерія ЗСУ знищила новий російський протибатарейний комплекс 1К148 "Ястреб-АВ". Відео 73-го морського центру спеціальних операцій опублікував Militarnyi.
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Як повідомляє видання, для поразки комплексу військові застосували М142 HIMARS. Вогонь по "Ястреб-АВ" вівся за даними розвідувального дрона.
Протибатарейну систему окупантів було знищено двома ракетами GMLRS.
Видання наголошує, що міноборони РФ лише кілька днів тому передали до військ комплекс артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-АВ". Випробування цієї техніки було завершено за два місяці до початку повномасштабного вторгнення РФ до України.
Радіолокаційний комплекс може автоматично відстежувати траєкторії снарядів, визначаючи точні координати артилерійських позицій.
- У серпні 2023 року командувач угрупованням "Таврія" генерал Олександр Тарнавський повідомляв, що ЗСУ знищили комплекс "Ястреб-АВ".