Ракетна артилерія ЗСУ знищила новий російський протибатарейний комплекс 1К148 "Ястреб-АВ". Відео 73-го морського центру спеціальних операцій опублікував Militarnyi.

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Як повідомляє видання, для поразки комплексу військові застосували М142 HIMARS. Вогонь по "Ястреб-АВ" вівся за даними розвідувального дрона.

Протибатарейну систему окупантів було знищено двома ракетами GMLRS.

Видання наголошує, що міноборони РФ лише кілька днів тому передали до військ комплекс артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-АВ". Випробування цієї техніки було завершено за два місяці до початку повномасштабного вторгнення РФ до України.

Радіолокаційний комплекс може автоматично відстежувати траєкторії снарядів, визначаючи точні координати артилерійських позицій.