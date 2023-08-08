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Наступ на півдні. Знищено російську РЛС "Яструб-АВ" та 8 складів – генерал Тарнавський

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 14:45
Наступ на півдні. Знищено російську РЛС
РЛС "Яструб-АВ" (Фото - Міноборони РФ)

Під час наступу ЗСУ на Таврійському напрямку знищено 18 одиниць російської техніки, зокрема протибатарейну РЛС "Яструб-АВ" та гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Про це повідомив у Telegram командувач Сил оборони Таврійського напрямку генерал Олександр Тарнавський.

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За даними командувача, на Таврійському напрямку знищено за добу 18 одиниць ворожої техніки, серед них станція радіолокації розвідки позицій артилерії "Яструб-АВ", ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор", а також три БММ і вісім артсистем та мінометів.

Втрати окупантів в особовому складі вбитими та пораненими становили понад 250 осіб за добу.

Також знищено вісім російських складів боєприпасів.

7 серпня Тарнавський повідомляв, що "ворог, порушуючи всі конвенції, продовжує використовувати хімічні боєприпаси".

  • За даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Сватового, Бахмута та Донецька, Збройні Сили України продовжують просуватися у Запорізькій області.
  • Україна показала здатність "використовувати свої ресурси краще та точніше, ніж росіяни", завдяки тому, що у ВСУ краща розвідка та бойова обізнаність, а це "дозволяє максимально ефективно використовувати війська", вважає представник Генштабу Естонії Март Вендла.
Сергій Бережний
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ка-52втрати росіїОлександр Тарнавськийтаврійський напрямокЯстреб-АВ
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