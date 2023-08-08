Україна довела здатність загрожувати флоту РФ на великих відстанях – Генштаб Естонії

Україна практично продемонструвала здатність загрожувати російському флоту дронами на великих відстанях. Про це сказав у національному телеефірі заступник голови Генштабу Естонії полковник Март Вендла.

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"Те, що Росія не може захистити власний десантний корабель на відстані 700 км, вже досить показовий факт... Здібності Росії захищати свою інфраструктуру на Чорному морі завдано досить потужного удару", – сказав Вендла.

Він також нагадав про БПЛА, які прилітають до Москви, і сказав, що це переважно невеликі дрони. "При цьому вони досягають цілі та приносять до Москви відчуття передової", – зазначив полковник.

Вендла вважає, що націлені на Москву безпілотники, швидше за все, запускалися з території РФ, а не з України, і що "не цілком зрозуміло, хто стоїть за цими атаками". Однак "те, що вибухи в Москві стали майже щоденним явищем, показує, що ППО Москви не відповідає сучасним загрозам".

Говорячи про становище на фронті та наступ ЗСУ, Вендла сказав, що Україна показала здатність "використовувати свої ресурси краще і точніше, ніж росіяни", завдяки тому, що у ЗСУ краща розвідка та бойова обізнаність, а це "дозволяє максимально ефективно використовувати війська".

"Ці удари вглиб служать тій самій меті та ізолюють війська на полі бою від боєприпасів, від бутербродів, від чого завгодно. Це, звичайно, допомагає", – сказав Вендла.

4 серпня на брифінгу в міноборони Естонії Вендла сказав, що найближчим часом армія РФ не зможе успішно наступати, тому Росія намагається виснажити економіку та населення України ракетними ударами та дронами.

Вранці 4 серпня 2023 року СБУ разом із ВМС провели спецоперацію з аквадронами в бухті Новоросійська, було серйозно пошкоджено БДК "Оленегорский горняк".

Вночі 5 серпня морський дрон атакував та пошкодив російський танкер SIG, який транспортував паливо для окупаційних військ.

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